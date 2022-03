"Militarização da Ucrânia ameaça segurança europeia e global", diz Rússia

Apoie o 247

247 - O embaixador da Rússia nos Estados Unidos, Anatoly Antonov, criticou nesta quarta-feira (23) o envio de armas para as forças ucranianas. "A militarização da Ucrânia representa uma ameaça direta à segurança europeia e global", disse, segundo relato divulgado pela embaixada, falando sobre o risco de armas caírem nas "mãos de terroristas", informa o UOL.

A guerra entra em seu 28º dia, com a Ucrânia apostando em uma "defesa circular" de Mariupol, cidade portuária considerada estratégica e que está sitiada praticamente desde o início do conflito. Segundo o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, a cidade "está em ruínas". Sobre os diálogos por paz, Zelensky disse que as negociações com a Rússia têm sido "difíceis, às vezes escandalosas, mas avançamos passo a passo".

Nesta quarta (23), haverá corredores de evacuação em ao menos quatro regiões do país, segundo o governo ucraniano: nas áreas de Donetsk, Zaporizhzhia, Kiev, e Lugansk.

O embaixador russo nos Estados Unidos disse que "uma parte significativa das armas" enviadas à Ucrânia pode cair "nas mãos de bandidos, nazistas, terroristas e criminosos".

"Os países ocidentais não percebem que militantes que vieram de todo o mundo para a Europa podem depois aplicar a experiência de combate adquirida na Ucrânia em qualquer lugar, inclusive em casa? Eles não compreendem os riscos da disseminação de armas de mísseis transferidas para as Forças Armadas da Ucrânia em toda a União Europeia e regiões vizinhas, bem como seu uso contra a aviação civil?", disse Antonov.

Para o embaixador, "não há garantia de que as armas não cairão nas mãos de extremistas em seu território". "Apelamos aos patrocinadores do regime de Kiev para que parem de incentivar o derramamento de sangue na Ucrânia e considerem seriamente as consequências de suas atividades."

