"Minha agenda tem três itens: armas, armas e armas", diz chanceler ucraniano à Otan

247 - O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, disse que a única questão que ele traz ao debate do país com a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) é o envio de armas ofensivas.

"Minha agenda é muito simples, tem três itens: armas, armas e armas", disse Kuleba a repórteres em Bruxelas, onde a Otan é sediada, conforme a agência RT.

"Essa distinção entre defensivo e ofensivo não faz sentido em relação à situação do meu país. E aqueles países que dizem que fornecerão armas defensivas à Ucrânia, mas não podem fornecer armas ofensivas, são hipócritas. Isso é simplesmente desonesto e uma abordagem injustificada", acrescentou Kuleba.

Em resposta à solicitação, o secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, disse que a “Ucrânia tem direito à defesa” e que o bloco vai analisar as necessidades apresentadas por e conversar sobre como responder

