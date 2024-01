Ministério da defesa chinês critica Otan como “máquina de guerra ambulante"

Apoie o 247

Xinhua - Wu Qian, porta-voz do Ministério da Defesa Nacional da China, declarou na última quinta-feira (25) a Otan como "uma máquina de guerra ambulante que causa caos onde quer que vá".

Em uma entrevista coletiva em Pequim, Wu fez as observações em resposta a perguntas da mídia sobre o exercício militar em curso da Otan, o maior desde a Guerra Fria.

A Otan, como uma organização militar regional, iniciou e participou de conflitos globais desde sua criação, declarou Wu.

Além disso, o porta-voz ressaltou que nos últimos anos, a Otan se expandiu constantemente em direção à região Ásia-Pacífico, empregando a narrativa infundada da "ameaça da China" como pretexto para confrontação entre blocos, e representando uma ameaça à segurança regional.

Wu pediu que a Otan pare de fabricar mentiras e tomar ações perigosas que causam caos na região Ásia-Pacífico, trate a China e o desenvolvimento das forças armadas chinesas de forma objetiva e racional, e faça algo benéfico para a paz do mundo.

