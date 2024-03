Ministério da Defesa da Alemanha confirma áudio de militares sobre plano de ataque à Ponte da Crimeia

Órgão confirma que uma conversa entre oficiais da Força Aérea do país foi gravada, mas alega que não há como afirmar se foram feitas alterações no conteúdo edit

Sputnik - O Ministério da Defesa da Alemanha confirmou, na tarde deste sábado (2), que uma conversa telefônica entre militares alemães do alto escalão da Força Aérea foi interceptada e gravada. A informação foi veiculada pela emissora alemã Tagesschau.

"Avaliamos que uma conversa foi interceptada no setor da Luftwaffe [Força Aérea Alemã]. Neste momento, não podemos afirmar com certeza se foram feitas alterações na versão gravada ou transcrita distribuída nas redes sociais", afirmou um representante do departamento.

A declaração do órgão é a primeira desde que os áudios vieram à tona, na sexta-feira (1°), noticiados pela editora-chefe do grupo Rossiya Segodnya, do qual a Sputnik faz parte, Margarita Simonyan.

Anteriormente, o ministério se recusou a dar declarações sobre o assunto.

Nas conversas gravadas, entre outras coisas, os militares discutem uma forma de atacar a Ponte da Crimeia, sem envolver diretamente a Alemanha no conflito. Eles sugerem o uso de mísseis Taurus contra a infraestrutura, e debatem como opção o treinar ucranianos para o ataque.

Especialistas ouvidos pela Sputnik Brasil afirmam que os planos para o ataque expostos tornam cada vez mais explícita a participação da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) no conflito ucraniano. Ademais, parlamentares alemães advertiram, neste sábado, que o envio de armas para serem usadas contra a Ponte da Crimeia arrastaria a Alemanha para o conflito.

