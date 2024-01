Ministério da Defesa do Irã afirma que programa espacial do país não tem natureza militar

Apoie o 247

(Sputnik) - O programa espacial do Irã, supervisionado pelo Ministério da Defesa Iraniano, não é militar, mas exclusivamente científico e tecnológico. Teerã não pretende obter permissão para exploração espacial de países terceiros, afirmou um porta-voz do departamento espacial iraniano, Ahmad Hosseini Mounes, na terça-feira (30).

"As atividades espaciais do Irã e do Ministério da Defesa são completamente científicas e técnicas... O espaço é uma riqueza dada por Deus, e temos o direito de usar essa oportunidade e não esperaremos permissão de ninguém", disse Hosseini Mounes.

Ele também acrescentou que, em um futuro próximo, o Irã construirá um novo veículo de lançamento chamado Soroush, com uma capacidade de carga de 6 a 15 toneladas, segundo o relatório.

Na sexta-feira, autoridades britânicas, francesas e alemãs condenaram conjuntamente o lançamento do satélite Soraya pelo Irã a bordo do foguete de combustível sólido Ghaem-100, afirmando que o Irã poderia estar testando a tecnologia para o desenvolvimento de mísseis balísticos. O Ministério das Relações Exteriores iraniano rejeitou suas alegações como "intervencionistas".

No domingo, o Irã lançou simultaneamente três satélites - Mahda, Kayhan 2 e Hatef 1 - ao espaço pela primeira vez para marcar o 45º aniversário da Revolução Islâmica.

