Ministério da Defesa polonês diz que jatos russos não violaram o espaço aéreo de nenhum estado em 13 de fevereiro

Apoie o 247

ICL

VARSÓVIA, 14 de fevereiro (Sputnik) - O Ministério da Defesa polonês disse na terça-feira que três aviões de guerra russos, detectados perto da fronteira polonesa em 13 de fevereiro, não violaram o espaço aéreo de nenhum país.



“Os F-35 holandeses estacionados na 22ª base aérea tática em [cidade polonesa de] Malbork foram escalados na segunda-feira [13 de fevereiro] para identificar e interceptar três aeronaves russas que operavam perto do espaço aéreo polonês”, disse o ministério em comunicado à Telewizja. Polska.



O ministério acrescentou que os jatos sobrevoaram águas internacionais sem violar o espaço aéreo de nenhum país.



"A operação foi conduzida como parte da missão de Policiamento Aéreo Aprimorado da Otan, que supervisiona o flanco leste da aliança", acrescentou o ministério.



Segundo o Ministério da Defesa holandês, os jatos em questão eram um russo IL-20M, escoltado por dois Su-27.



Os caças F-35 holandeses começaram seus primeiros voos de treinamento na Polônia como parte da missão da OTAN em janeiro.



O Ministério da Defesa da Rússia afirmou repetidamente que os voos das aeronaves russas são conduzidos em estrita conformidade com as regras internacionais que regem o uso do espaço aéreo em águas neutras, sem cruzar rotas aéreas ou se aproximar perigosamente de aeronaves estrangeiras.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.