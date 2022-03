Ministério da Defesa ucraniano diz que Rússia deixou documentos secretos em conflitos

Apoie o 247

ICL

247 - O Ministério da Defesa da Ucrânia informou nesta quarta-feira (2) ter encontrado o que chamou de "documentos secretos" deixados pela Rússia. De acordo com a pasta, há papéis que tratam da guerra datados do dia 18 de janeiro, mais de um mês antes do primeiro ataque russo. Estes documentos definiam que a ocupação da Ucrânia deveria acontecer em 15 dias, a partir de 20 de fevereiro.

Segundo o ministério, foram encontrados documentos de planejamento contendo informações como tarefas de combate e lista de funcionários. "Um dos presos disse que veio estudar e se perdeu - não acredite!. Eles sabiam, planejaram e prepararam cuidadosamente", disse o Ministério da Defesa.

"Nos ataques de pânico, estão a deixar documentos confidenciais. Assim, ganhamos documentos de planeamento da unidade do grupo tático do batalhão da 810.a brigada da marinha separada da Federação Russa da Frota do Mar Negro. Entre eles: mapa de trabalho, ordem operacional, tabelas de sinais de chamada, sinais C2, C2, lista de pessoal, etc", acrescentou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O órgão ucraniano terminou dando um recado à Rússia, fazendo uma referência ao Tribunal de Haia, que julga crimes de guerra: "E diremos uma coisa aos ocupantes russos: mantenha seu equipamento e documentos secretos, precisaremos deles, o primeiro - para nossos defensores e o segundo - para Haia".

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE