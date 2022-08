Ministério da Economia da Rússia estima que a inflação vai atingir 13,4% em 2022, e PIB cairá 4,2%

Apoie o 247

TASS - O Ministério do Desenvolvimento Econômico da Rússia revisou sua previsão de inflação de 17,6% para 13,4% no final de 2022, de acordo com os principais parâmetros do projeto de perspectiva de desenvolvimento socioeconômico de 2025.

De acordo com o documento, a inflação cairá para 5,5% em 2023. O índice de preços ao consumidor deverá subir 4,2% em 2024 e 4% em 2025.

O ministério espera que o produto interno bruto (PIB) nacional diminua 4,2% a partir do final de 2022. Conforme indicado no projeto de perspectiva, o PIB nacional será de 144,9 trilhões de rublos (US $ 2,37 trilhões) em 2022. A recuperação está prevista para começar em 2024 (+3,7% e continuar em 2025 (+2,6%), de acordo com o documento.

O ministério também espera que o saldo comercial da Rússia seja de US$ 299,6 bilhões no final de 2022 e seu declínio ainda maior. O documento prevê que as exportações crescerão para US$ 585,3 bilhões em 2022 e as importações cairão para US$ 285,7 bilhões. O superávit de US$ 190,8 bilhões é esperado em 2023 devido a exportações mais baixas e importações mais altas (US$ 505,4 bilhões e US$ 314,5 bilhões). As perspectivas macroeconómicas antecipam um menor decréscimo das exportações face a uma recuperação mais ativa das importações nos próximos dois anos. De acordo com as estimativas do documento preliminar, o superávit da balança comercial será de US$ 169,2 bilhões em 2024 e US$ 153,6 bilhões em 2025.

"Tivemos uma balança comercial extremamente elevada nos primeiros seis meses do ano. A balança comercial deverá se contrair gradativamente por conta da recuperação das importações e certa queda nas exportações em virtude da necessidade de redirecionar os fluxos de exportação para novos destinos e algumas perdas relacionadas a tal reorientação", disse um funcionário do governo federal familiarizado com as discussões sobre as previsões macroeconômicas a repórteres.

O Ministério do Desenvolvimento Econômico espera que o faturamento do comércio varejista da Rússia diminua 6,6% a partir do final de 2022. O ministério espera que o faturamento do comércio varejista ganhe 2% em 2023, 5,6% em 2024 e 2,4% em 2025.

O rascunho do documento também antecipa que os serviços pagos à população cairão 1,5% no final deste ano, mas aumentarão 1,3-2,8% em 2023-2025.

O ministério revisou sua projeção para a taxa de desemprego do país de 6,7% na perspectiva de maio para 4,8% no final de 2022. A taxa média anual de desemprego deve ser de 5,2% em 2023 e 4,6% em 2024, enquanto a previsão para 2025 prevê 4,5%. Espera-se que a taxa de desemprego seja a mais alta no final de 2022 - início de 2023, observou o funcionário do governo.

"Algumas indústrias e regiões devem enfrentar escassez de mão de obra, enquanto outras terão que lidar com o desemprego em algum momento. Isso está relacionado exatamente à transformação estrutural da economia", disse o funcionário.

