Ministério das Relações Exteriores da Palestina condena reunião realizada em Jerusalém por organizações terroristas de Israel

247 - O Ministério das Relações Exteriores e Expatriados da Palestina condenou, nos termos mais veementes, a reunião realizada neste domingo (28), por organizações terroristas colonialistas israelenses na Jerusalém ocupada, informa a agência WAFA

A reunião, que contou com a presença de 11 ministros do governo de coligação de direita de Israel e 15 membros do Knesset (parlamento), apelou à recolonização da Faixa de Gaza e da Cisjordânia ocupada no norte.

O ministério, numa declaração, condenou as posições levantadas por ministros extremistas e colonos e seus líderes durante a reunião, incluindo slogans que afirmavam que a única forma de trazer a paz é transferir os palestinos.

“Esta reunião e a sua agenda revelam mais uma vez a verdadeira face do governo de coalizão de direita israelita, incluindo a sua rejeição da paz e a persistência na continuidade da ocupação, do colonialismo e do regime do apartheid.” disse o ministério.

O Ministério responsabilizou ainda o governo israelita, chefiado pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, total e diretamente responsável por tais apelos de incitamento.

Apelou à comunidade internacional e à administração dos EUA para que exerçam uma pressão genuína sobre Netanyahu para conter estes apelos de incitamento, que o ministério sublinhou estarem a ser usados pelos colonos terroristas como luz verde para cometerem mais crimes e violações contra os palestinianos, os seus direitos, terras, propriedades e locais religiosos.

O ministério apelou à imposição de sanções aos colonos terroristas e aos seus líderes e aos que os apoiam politicamente.

