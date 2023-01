Ministério das Relações Exteriores da Síria vê ataque israelense no aeroporto de Damasco como agressão direta

Apoie o 247

ICL

BEIRUTE, 2 de janeiro (Sputnik) - O ataque de Israel ao Aeroporto Internacional de Damasco é outra ação agressiva direta contra a Síria e seu povo, disse o Ministério das Relações Exteriores da Síria nesta segunda-feira (2).

No início do dia, o Ministério da Defesa sírio disse que Israel realizou um ataque com mísseis perto do aeroporto de Damasco, matando dois soldados sírios e ferindo outros dois. A operação do aeroporto foi suspensa por várias horas como resultado do ataque.



"A agressão israelense esta noite no Aeroporto Internacional de Damasco nada mais é do que outra série de crimes israelenses e um golpe direto contra a Síria e seu povo, que defendem firmemente a independência e a integridade de seus territórios e se opõem à interferência em seus assuntos internos", disse o ministério em um comunicado.



A Síria insta o Conselho de Segurança da ONU a condenar os crimes e ataques de Israel e a tomar medidas imediatas para fornecer garantias, bem como levar à justiça os autores do crime, acrescentou o ministério.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.