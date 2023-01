Ministério das Relações Exteriores do Irã convoca embaixador francês em protesto a publicação da revista Charlie Hebdo

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Hossein Amirabdollahian, criticou a revista por lançar um concurso para produzir caricaturas do líder supremo do Irã edit

Apoie o 247

ICL

MOSCOU, 5 de janeiro (Sputnik) - O embaixador francês em Teerã foi convocado nesta quarta-feira (4) ao Ministério das Relações Exteriores do Irã por causa de uma caricatura provocativa da revista satírica francesa Charlie Hebdo insultando o líder supremo iraniano, aiatolá Seyyed Khamenei, informou a agência de notícias Tasnim.



Mais cedo na quarta-feira, o ministro das Relações Exteriores do Irã, Hossein Amirabdollahian, criticou a revista por lançar um concurso para produzir caricaturas do líder supremo do Irã, que Teerã considerou um insulto, e enfatizou que tal "movimento ofensivo" não ficará sem resposta e receberá uma "firme e eficaz" resposta.



"Não vamos permitir que o governo da França ultrapasse a marca. Eles definitivamente seguiram um caminho errado. Já incluímos essa revista na lista de sanções", disse Amirabdollahian, conforme citado pela Tasnim.



Segundo o relatório, o embaixador francês foi convocado ao ministério após "a publicação francesa que insultou a autoridade, os santuários, os valores religiosos e nacionais do Irã".

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.