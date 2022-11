Ministério das Relações Exteriores russo propõe que Parlamento Europeu seja reconhecido como 'patrocinador da estupidez'

Após UE classificar a Rússia como "patrocinadora do terrorismo", chancelaria se posiciona. Parlamento do bloco também pediu para que UE lance outro pacote de sanções contra Moscou edit

Sputnik - A chancelaria russa comentou o status atribuído pelo Parlamento Europeu à Rússia, no qual rotula o país de "patrocinadora do terrorismo", e propôs que o órgão da UE seja nomeado "patrocinador da estupidez".

"O Parlamento Europeu adotou uma resolução reconhecendo a Rússia como 'patrocinadora do terrorismo'. Sugiro que o Parlamento Europeu seja reconhecido como patrocinador da estupidez", declarou hoje (23) a representante oficial do MRE russo, Maria Zakharova.

O documento foi apoiado nesta quarta-feira (22) por 494 parlamentares, enquanto 58 votaram contra e 44 se abstiveram. No texto, o órgão exorta a UE e seus países-membros a desenvolverem uma base legal para elaborar uma lista de Estados patrocinadores do terrorismo e incluir a Rússia nessa lista.

A resolução adotada não tem quaisquer consequências jurídicas diretas entre Moscou e a União Europeia, mas reflete a opinião da maioria dos eurodeputados.

Os deputados exortaram ainda as instituições do bloco europeu a prosseguirem com a sua política de "isolamento internacional da Rússia", bem como reduzirem as relações diplomáticas com Moscou "ao mínimo absolutamente necessário".

Além disso, o Parlamento Europeu pede que outro pacote de sanções da UE seja imposto à Rússia por sua operação militar especial na Ucrânia.

Hoje (23), a Suíça, país que não é membro da União Europeia, adotou novas sanções contra o Estado russo, em linha com o oitavo pacote de sanções da UE, segundo a Reuters.

