Ministério do Comércio da China pede aos EUA que empresas chinesas recebam tratamento justo

247, com Reuters - Os Estados Unidos devem interromper imediatamente a "supressão irracional" de empresas chinesas, que devem ser tratadas de forma justa, disse o Ministério do Comércio da China nesta sexta-feira (28 de janeiro).

As declarações vêm após a Comissão Federal de Comunicação (FCC, na sigla em inglês) ter votado pela revogação da autorização de atuação da China Unicom Americas no país, conforme anunciou o órgão em suas redes sociais, nesta quinta (27).

“Com base nas contribuições das agências do Poder Executivo, por meio da revisão das respostas da empresa neste processo, do registro público e da análise de interesse público da FCC nos termos da lei, essa ação protege a infraestrutura de telecomunicações do país de possíveis ameaças à segurança”, justificou o FCC.

A ordem exige que a China Unicom Americas encerre os serviços domésticos de telecomunicações interestaduais e internacionais nos EUA dentro de 60 dias.

Acusação de espionagem

O FCC, informa a agência Sputnik, argumentou que o governo chinês pode acessar, armazenar, interromper e desviar as comunicações dos EUA através das operações da empresa, o que pode permitir espionagem e outras atividades prejudiciais contra Washington.

Pequim negou diversas vezes as acusações de espionagem dos EUA, que já foram o centro de polêmicas envolvendo empresas chinesas como a Huawei e também a tecnologia 5G. Nos últimos anos, o governo dos EUA pressionou aliados para que não adotem a tecnologia chinesa.

A China protegerá resolutamente os direitos e interesses legítimos das empresas chinesas, disse o ministério em comunicado em seu site.

