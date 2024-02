Ministério Palestino das Relações Exteriores denuncia ataques israelenses a Lula

Apoie o 247

247 - O Ministério das Relações Exteriores e Expatriados daAitoridade Palestina condenou os ataques israelenses ao presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, após as observações que ele fez comparando a agressão de Israel a Gaza ao Holocausto. O ministério classificou tais ataques como preconceitos e posições predeterminadas, informa a agência noticiosa palestina WAFA.

Num comunicado divulgado nesta quarta-feira (21), o ministério expressou o seu apoio e profundo apreço ao presidente do Brasil como amigo do povo oprimido e defensor da justiça, da paz internacional e dos valores humanos face à injustiça, à tirania e aos crimes cometidos contra a humanidade. A história registrou os cargos honrosos e inalienáveis do presidente brasileiro, ressaltou o ministério.

O povo palestino conheceu bem as posições firmes e fortes do Presidente Lula em apoio à defesa dos seus direitos inalienáveis, tal como ele apoiou outras pessoas e questões humanitárias ao longo da sua longa carreira de luta em favor da humanidade, refere o comunicado. Isto o tornou alvo de ataques dos inimigos da humanidade e da justiça, acrescentou o ministério.

A história provou o papel fundamental dessas posições firmes assumidas pelo Presidente Lula no fim do colonialismo e no desmantelamento e abolição dos regimes de apartheid, afirmou o ministério, ao mesmo tempo que sublinhava a semelhança da posição da África do Sul.

O ministério sublinhou que hoje são necessárias posições mais amplas para acabar com o último regime de apartheid no mundo e impedir o colonialismo israelita de perpetrar uma guerra genocida contra todos os palestinianos, especialmente na Faixa de Gaza.

O Ministério afirmou seu total apoio ao presidente Lula e ao povo amigo brasileiro, instando todos os povos livres do mundo e seus líderes a apoiarem os direitos do povo palestino e a permanecerem do lado certo da história.

