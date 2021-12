Ministra alemã diz que gasoduto Nord Stream 2 não será aprovado por não cumprir 'requisitos' em matéria de energia

Em novembro, o regulador alemão suspendeu temporariamente a certificação da Nord Stream 2 AG como operador independente do gasoduto edit

Sputnik Brasil - Segundo a ministra das Relações Exteriores da Alemanha, o gasoduto da Rússia, cuja certificação e respectiva entrada em funcionamento têm estado suspensas, não cumpre a legislação europeia na questão da energia.

Annalena Baerbock, ministra das Relações Exteriores da Alemanha, afirmou que o gasoduto russo Nord Stream 2 (Corrente do Norte 2), que levaria gás ao país europeu através do mar Báltico, sem passar pela Polônia e a Ucrânia, não cumpre as normas energéticas europeias.

"Como as coisas estão neste momento, este gasoduto não pode ser aprovado porque não cumpre os requisitos da legislação europeia em matéria de energia, e as questões de segurança continuam na mesa", disse a ministra alemã, citada na segunda-feira (13) pelo jornal Der Spiegel, após assumir o cargo na quarta-feira (8).

Em novembro, o regulador alemão suspendeu temporariamente a certificação da Nord Stream 2 AG como operador independente do gasoduto.

"Após um exame profundo da documentação, o Bundesnetzagentur concluiu que só seria possível certificar um operador do gasoduto Nord Stream 2 se esse operador for organizado de forma legal sob lei alemã", justificou o regulador, acrescentando que o processo de certificação continuará quando a empresa-mãe transferir o capital e pessoal para a subsidiária alemã.

A construção do Nord Stream 2 começou em 2018 e terminou em setembro de 2021. No entanto, devido ao processo de certificação parado, ele continua sem transportar gás natural desde a Rússia.

O gasoduto tem enfrentado diversos obstáculos durante sua construção, desde as preocupações com o meio ambiente por parte de vários países europeus, até a pressão direta e sanções impostas pelos EUA, que também vendem gás natural liquefeito à União Europeia.

