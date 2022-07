Ministra austríaca alerta para riscos de interrupção do Nord Stream: 'evento crítico'

Estatal russa Gazprom reduziu o fornecimento de gás por meio do Nord Stream 1 devido ao atraso da manutenção de turbinas causado por companhias da Alemanha e do Canadá edit

Sputnik Brasil - Nesta terça-feira (5), a ministra de Energia da Áustria, Leonore Gewessler, afirmou que a paralisação do gasoduto Nord Stream 1 para manutenção é um "evento crítico" e os efeitos no fornecimento de gás ao país são incertos.

Segundo declarou Gewessler durante coletiva de imprensa, o governo austríaco não tem informações suficientes que garantam o funcionamento normal do gasoduto após a manutenção.

"Em 11 de julho, um evento potencialmente crítico ocorrerá: o gasoduto Nord Stream será paralisado por dez dias para uma inspeção programada. Essa inspeção foi anunciada há muito tempo, mas ninguém sabe se o gasoduto vai operar normalmente depois disso", afirmou a ministra.

A Áustria continua enfrentando uma situação incerta, e a ministra disse que não pode garantir que os estoques de gás serão mantidos nos mesmos níveis.

A estatal russa Gazprom reduziu o fornecimento de gás por meio do Nord Stream 1 devido ao atraso da manutenção de turbinas causado por companhias da Alemanha e do Canadá. A operadora do gasoduto, a Nord Stream AG, confirmou na sexta-feira (1º) que as duas linhas de seu sistema de gasodutos permanecerão paralisadas entre os dias 11 e 21 deste mês.

