Ministra: com estoques quase esgotados, Alemanha não tem mais capacidade de fornecer armas à Ucrânia

Sputnik - As Forças Armadas da Alemanha estão ficando sem armas que podem ser fornecidas à Ucrânia, mas Kiev ainda pode contar com a assistência de Berlim no futuro, disse a ministra da Defesa alemã, Christine Lambrecht, nesta terça-feira (19).

"Não podemos enviar muitas [armas] da Bundeswehr [Forças Armadas da Alemanha]", disse Lambrecht à agência de notícias alemã dpa.

A ministra também disse que seu colega ucraniano, Aleksei Reznikov, já foi informado sobre as capacidades limitadas das Forças Armadas alemãs, acrescentando que Kiev pode contar com o apoio de Berlim no futuro.

No início de julho, o Ministério Federal de Assuntos Econômicos e Ação Climática disse que a Ucrânia se tornou o segundo maior importador de armas alemãs, depois que Berlim aprovou a exportação de US$ 584 milhões (R$ 3,1 bilhões) em armas para Kiev nos primeiros seis meses de 2022.

Em 24 de fevereiro, a Rússia lançou uma operação militar na Ucrânia depois que as repúblicas populares de Donetsk e Lugansk pediram ajuda para se defenderem das forças ucranianas.

O Ministério da Defesa da Rússia informou que a população civil não está em perigo e que as Forças Armadas do país miram apenas a infraestrutura militar ucraniana.

Em resposta, os Estados Unidos e seus aliados lançaram sanções abrangentes contra a Rússia e aumentaram a assistência militar à Ucrânia, incluindo armas letais. Moscou tem alertado repetidamente seus pares ocidentais contra a provocação de uma guerra maior.

O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, disse que quaisquer remessas para a Ucrânia contendo armas letais podem ser tratadas como um alvo legítimo para a Rússia.

Dmitry Peskov, porta-voz de Vladimir Putin, presidente da Rússia, ecoou essas declarações, acrescentando que o fluxo contínuo de armas ocidentais dirigidas à Ucrânia está dificultando o processo de negociação.

