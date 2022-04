Ministra das Relações Exteriores alemã defende envio de "armas pesadas" a Kiev e critica Scholz

Apoie o 247

247 - A ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Annalena Baerbock, pediu nesta segunda-feira, 11, aos países ocidentais que forneçam "armas pesadas" à Ucrânia. Ela fez críticas veladas ao chanceler, Olaf Scholz, que atrasou entregas de tanques de guerra a Kiev, o que irrita os Verdes, reporta o site Politico.

"O que está claro: a Ucrânia precisa de mais material militar, especialmente armas pesadas", disse Baerbock em uma reunião de ministros das Relações Exteriores da UE em Luxemburgo.

"O terrível horror que vemos todos os dias" na guerra na Ucrânia tornou a necessidade de tal fornecimento “mais do que claro”, acrescentou.

A ministra também fez críticas indiretas, mas duras, à posição de Scholz: “Agora não é hora de desculpas; agora é a hora da criatividade e do pragmatismo”.

As declarações ecoam as do principal diplomata da UE, Josep Borrell, que disse que a crise na Ucrânia deveria ser resolvida por meios militares. Borrell também instou os estados-membros do bloco a fornecerem a Kiev as armas solicitadas.

“Armas pesadas” implica tanques, artilharia ou sistemas avançados de defesa aérea.

