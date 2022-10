Ministro britânico promete reconquistar confiança do mercado

Apoie o 247

247 - O novo ministro das Finanças britânico, Jeremy Hunt, prometeu reconquistar a credibilidade econômica do Reino Unido com a prestação de contas sobre os planos de impostos e gastos do governo e insistiu que sua chefe, Liz Truss, permanece no comando do país.

A primeira-ministra Truss nomeou Hunt na sexta-feira (14) em uma tentativa de resgatar sua liderança, uma vez que a confiança em sua capacidade de administrar o Reino Unido caiu tanto em seu próprio Partido Conservador quanto nos mercados financeiros internacionais, informa a Reuters.

Os jornais deste domingo (16) estavam repletos de notícias sobre planos para substituí-la.

Investidores têm vendido títulos do governo britânico amplamente desde 23 de setembro, quando o antecessor de Hunt, Kwasi Kwarteng, anunciou uma série de cortes de impostos não financiados sem publicar um conjunto de previsões econômicas independentes.

Os efeitos indiretos forçaram o banco central britânico a fazer uma intervenção de emergência para proteger os fundos de pensão e elevaram os custos das hipotecas – apertando ainda mais as finanças dos britânicos.

“O que vou fazer é mostrar aos mercados, ao mundo, às pessoas assistindo em casa, que podemos contabilizar adequadamente cada centavo de nossos planos de impostos e gastos”, disse Hunt.

A economia britânica corre o risco de entrar em recessão ao mesmo tempo em que o Banco da Inglaterra sobe os juros para controlar a inflação. O presidente do banco, Andrew Bailey, disse no sábado achar que será necessário um grande aumento de juros em novembro.

