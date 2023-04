Ministro da Defesa chinês revela objetivos de sua visita à Rússia

Apoie o 247

RT - O ministro da Defesa chinês, coronel-general Li Shangfu, garantiu esta terça-feira que a sua primeira visita ao estrangeiro no cargo foi à Rússia porque o objetivo é demonstrar a todo o mundo a firme intenção da China de reforçar a cooperação estratégica dos dois países.

"Depois de ser nomeado ministro da Defesa, o primeiro lugar que visito é especialmente a Rússia, a fim de mostrar ao mundo exterior o alto nível de desenvolvimento das relações sino-russas e demonstrar a firme determinação de fortalecer a cooperação estratégica entre as Forças Armadas da China e da Rússia", disse Li Shangfu durante uma reunião com seu homólogo russo, general Sergei Shoigu, na sede do Ministério da Defesa da Rússia em Moscou.

O ministro chinês agradeceu a Shoigu pela recepção calorosa e observou que a primeira carta de felicitações que recebeu após ser nomeado para este alto cargo foi do ministro da Defesa russo. "Tenho a certeza de que no futuro iremos definitivamente manter boas relações profissionais e pessoais", concluiu o ministro chinês.

Li chegou a Moscou em 16 de abril para uma viagem oficial de três dias e já conversou com o presidente Vladimir Putin.

