TASS - A Rússia mantém uma iniciativa estratégica na Ucrânia e se concentrará no abastecimento completo de suas forças, disse o ministro da Defesa, Sergey Shoigu, em uma teleconferência com os principais militares. Ele enfatizou que a Rússia manterá a prontidão nuclear e desenvolverá a produção de drones, introduzirá novas armas e aumentará as capacidades do agrupamento de satélites.

Operação na Ucrânia

Em 2023, a Ucrânia perdeu mais de 215.000 soldados e 28.000 equipamentos. O regime de Kiev segue as instruções dos EUA e não poupa seus homens no campo de batalha. "Apesar do esgotamento do recurso humano e da ausência de resultados no campo de batalha, os EUA tentam a sangue frio implementar suas ambições de liderança global às custas das vidas ucranianas. Sob as instruções dos patrocinadores ocidentais, o regime de Kiev continua a enviar seus soldados para o massacre e procura todas as possibilidades de reabastecer o exército ucraniano. Naturalmente, isso não mudará a situação na linha de contato, mas apenas arrastará o conflito militar", disse o ministro.

Mantemos a iniciativa estratégica ao longo de toda a linha de contato. Continuaremos a alcançar consistentemente os objetivos da operação militar especial", disse Shoigu.

Novas armas

Uma tarefa fundamental para 2024 é manter a prontidão nuclear, disse o ministro.

"Também concentraremos nossos esforços no fornecimento abrangente de tropas que participam da operação militar especial. Continuaremos a equipar o Exército e a Marinha com as mais recentes armas de ponta, incluindo aquelas baseadas em tecnologias de inteligência artificial e novos princípios físicos", disse ele.

"Em particular, lançaremos a produção em série de veículos aéreos não tripulados, de drones ultrapequenos a de ataque pesado", especificou ele.

"Nossos planos imediatos incluem melhorar os sistemas de comunicação, aumentar a eficiência do uso dos mais recentes meios de reconhecimento, aquisição de alvos e guerra de combate à bateria e aumentar as capacidades de nossos sistemas de defesa aérea e frota de satélites", disse Shoigu.

Treinamento

Os militares russos continuam estudando a experiência de combate ucraniana e envolvendo instrutores com um histórico de combate. "Vamos continuar simplificando as formas e métodos de engajamento de forças, atualizando as disposições de documentos de combate, cartas e instruções", disse Shoigu.

Garantias sociais

Todos os participantes da operação militar especial e seus familiares devem desfrutar de garantias sociais iguais. "Refere-se ao status de um veterano de guerra, ao pagamento de bônus previstos, aquisição de moradia e serviços médicos, incluindo reabilitação e tratamento de spa", disse o ministro.

