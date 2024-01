Ministro da Defesa de Israel diz que 'fase intensa' dos ataques contra Gaza termina 'em breve'

Yoav Gallant também disse que no futuro Gaza precisa ser governada por um governo palestino formado dentro do enclave edit

247 – A fase intensiva da operação militar de Israel no Norte da Faixa de Gaza terminou, e em breve esta fase também terminará no Sul do enclave palestino, disse o ministro da Defesa, Yoav Gallant, nesta segunda-feira (15).

O exército de ocupação israelita lançou uma guerra em 7 de outubro com o objetivo declarado de acabar com o Hamas, mas em mais de três meses não alcançou sua meta e apenas perpetrou um genocídio em Gaza, conforme denunciado por vários países do mundo.



"No início das hostilidades, delineamos um calendário e deixamos claro que a fase de manobras terrestres intensivas na Faixa de Gaza duraria cerca de 3 meses. Esta fase foi concluída no Norte [da Faixa de Gaza]. Iremos alcançar o mesmo no Sul e esta fase terminará num futuro próximo", disse Gallant no seu discurso à nação, segundo a agência Sputnik.

A Faixa de Gaza no futuro precisa ser governada por um governo palestino formado dentro do enclave, disse ainda o ministro da Defesa israelense.



"Há palestinos vivendo em Gaza e, portanto, os palestinos governarão lá no futuro. O futuro governo de Gaza deve ser formado dentro da Faixa de Gaza, a partir de forças que não ameacem Israel", disse Gallant no seu discurso à nação.

