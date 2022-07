Ministro da Defesa russo dá ordem para atingir com prioridade armamentos de longo alcance na Ucrânia

Apoie o 247

ICL

Sputnik - O ministro da Defesa da Rússia, Sergei Shoigu, durante a inspeção das tropas do agrupamento Vostok que efetuam a operação militar na Ucrânia, disse que a prioridade é a destruição das armas de longo alcance com as quais as tropas ucranianas atacam civis, campos de trigo e armazéns de grãos, disse o ministério em comunicado nesta segunda-feira (18).

"Destacando o aumento das capacidades de ataque do agrupamento, o general do Exército Sergei Shoigu ordenou ao comandante atingir com prioridade com armas de alta precisão os sistemas de mísseis e de artilharia de longo alcance do inimigo, por meio dos quais são realizados ataques a áreas residenciais de Donbass e ateamento de fogo a campos de trigo, bem como armazéns com grãos", aponta o ministério russo.

No sábado (16), o ministro da Defesa deu instruções para intensificar as ações das Forças Armadas da Rússia em todas as direções para evitar que Kiev realize ataques maciços contra a infraestrutura e a população civil.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na semana passada, tropas ucranianas bombardearam a cidade de Novaya Kakhovka na região de Kherson, lançando dezenas de foguetes. Enquanto a maior parte dos projéteis foi interceptada pelos meios da defesa antiaérea, o ataque matou três pessoas e feriu pelo menos 38 civis.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE