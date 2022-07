Ministro da Defesa russo ordena intensificar ações na Ucrânia para evitar ataques de Kiev a civis

Apoie o 247

Sputnik - O ministro da Defesa da Rússia, Sergei Shoigu, que inspecionou as forças russas em meio à operação militar especial na Ucrânia, disse que suas forças devem intensificar as atividades para impedir os ataques de Kiev contra a população civil.

O chefe militar russo, Sergei Shoigu, "deu instruções para intensificar as ações das Forças Armadas da Rússia em todas as direções para evitar que Kiev realize ataques maciços contra a infraestrutura e a população civil de Donbass e outras regiões", afirma comunicado do serviço de imprensa do Ministério.

Shoigu ouviu os relatórios dos comandantes dos agrupamentos Sul e Centro e outros comandantes militares sobre a situação atual, as ações do adversário e o cumprimento das tarefas das Forças Armadas da Rússia no decorrer da operação especial.

A decisão do ministro ocorre poucos dias depois que as forças ucranianas bombardearam a cidade de Novaya Kakhovka na região de Kherson lançando dezenas de foguetes. Enquanto a maior parte dos projéteis foi interceptada pelos meios da defesa antiaérea, o ataque matou três pessoas e feriu pelo menos 38 civis.

