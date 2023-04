Apoie o 247

Sputnik - A Sérvia não vendeu amas para Ucrânia, Rússia ou qualquer outro país envolvido no conflito, tendo Belgrado refutado tais acusações mais de dez vezes, declarou o ministro da Defesa sérvio, Milos Vuсeviс, à Sputnik.

"Nós negamos essa mentira mais de dez vezes e faremos isso novamente. A Sérvia não vendeu nem venderá armas à Ucrânia, à Rússia ou a outros países da zona de conflito. Para alguns, é obviamente um objetivo envolver a Sérvia neste conflito, mas temos cumprido consistentemente nossa política estabelecida", observou o ministro da Defesa sérvio, Milos Vuсeviс, em um comentário exclusivo para a Sputnik.

"Existe sempre a possibilidade de algumas armas terem ido parar magicamente no território do conflito, mas isso não tem absolutamente nada a ver com a Sérvia. Esta é uma questão para os Estados que não cumprem as normas internacionais, as disposições dos tratados e as regras comerciais. Mais uma vez, a Sérvia não enviou armas para a Ucrânia, e tudo o que é publicado sobre este assunto é especulação falsa", enfatizou Vuсeviс.

Anteriormente, a Reuters informou que a Sérvia concordou em entregar armas à Ucrânia ou já enviou, tendo esta informação sido encontrada em um dos documentos confidenciais do Pentágono, vazados na Internet.

