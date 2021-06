Ministro da Saúde britânico é flagrado violando quarentena para ver amante

O ministro da saúde britânico, Matt Hancock, foi flagrado com Gina Coladangelo, uma de suas principais assessoras. Ele é casado com Martha Hoyer Williams há 15 anos edit

247 - O ministro da saúde britânico, Matt Hancock, pediu desculpas em público depois que fotos mostraram ele quebrando a quarentena no país para se encontrar com uma amante. Os registros foram divulgados pelo jornal The Sun. Os partidos Trabalhista (Labour) e Liberal Democrata, de oposição, pediram a demissão do ministro. Hancok foi flagrado com Gina Coladangelo, uma de suas principais assessoras. Ele é casado com Martha Hoyer Williams há 15 anos. Os relatos foram publicados pelo portal Uol.

"Eu aceito que violei regras de distanciamento social nesta circunstância. Eu desapontei as pessoas e sinto muito. Permaneço focado em trabalhar para tirar o país desta pandemia e seria grato se houvesse privacidade para minha família nesta questão pessoal", disse Hancock em comunicado.

O primeiro-ministro do país, Boris Johnson, disse que aceitou o pedido de desculpas de Hancock e que considera "o assunto encerrado". Mas não foi o suficiente para encerrar a polêmica.

O prefeito de Londres, Sadiq Khan, afirmou que o episódio pode estimular as pessoas a não respeitarem a quarentena. "Faz com que seja bem mais difícil para que o público tenha confiança em pessoas com posições de poder e influência quando estes tipos de alegações são feitas", complementou.

