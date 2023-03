Ministro das Relações Exteriores da Índia pede unidade ao G20

Os países do G20 devem agir juntos, de acordo com a expectativa do mundo, diz chanceler indiano edit

Sputnik - Os países do Grupo dos 20 têm grandes diferenças de opinião sobre uma série de questões, mas devem agir juntos como o mundo espera, disse o ministro das Relações Exteriores indiano, Subrahmanyan Jaishankar, na abertura da reunião dos chefes da diplomacia do G20.

Segundo ele, as principais questões que causam dificuldades são o impacto da pandemia de covid-19, as preocupações com as cadeias de abastecimento e a crise da dívida, os efeitos colaterais dos conflitos armados e as mudanças climáticas.

"Ao considerarmos estas questões, nem sempre somos da mesma opinião. Há algumas questões que provocam fortes divergências de opinião. No entanto, temos de encontrar pontos em comum e indicar a direção a seguir, porque é isso que o mundo espera de nós", disse Jaishankar.

Ele observou que a agenda da reunião inclui a segurança alimentar, fertilizantes e combustíveis e que estas são questões importantes para os países em desenvolvimento.

"Já ouvimos as preocupações dos países em desenvolvimento na cúpula da Voz do Sul Global em janeiro. Tais questões não devem ser afastadas para as margens do discurso internacional. São realmente cruciais para a economia global e devem ser tratadas como tal [...] Além disso, o mundo também deve lutar por cadeias de abastecimento mais confiáveis e sustentáveis", acrescentou o ministro indiano.

A situação atual, disse ele, exige "que continuemos a cumprir nossas obrigações internacionais".

