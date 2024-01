Ministro das Relações Exteriores da Palestina discute esforços de cessar-fogo em Gaza com União Europeia

Apoie o 247

TASS - O ministro dos Negócios Estrangeiros palestino, Riyad al-Maliki, manteve reuniões separadas com homólogos da França, Polônia, Suécia, Espanha e Chipre à margem da reunião ministerial da Unioão Europeia em Bruxelas, discutindo os esforços para um cessar-fogo na Faixa de Gaza.

O Ministro informou os seus colegas sobre a carnificina que as tropas israelitas levaram a cabo em Khan Yunis, no sul de Gaza, na segunda-feira (22), sublinhando a responsabilidade da comunidade internacional em pressionar Israel a parar a agressão, a fim de evitar uma deterioração da situação na região. Segundo al-Maliki, é necessário aumentar a pressão internacional sobre Israel para conseguir um cessar-fogo, que permitirá entregar volumes cada vez maiores de ajuda humanitária e criará uma opção para discutir o futuro do pós-guerra.

