Ministro das Relações Exteriores da Palestina insta Alemanha a pressionar Israel pelo cessar-fogo em Gaza

247 - O Ministro das Relações Exteriores e Expatriados, Riyad al-Malki, apelou hoje à sua homóloga alemã, Annalena Baerbock, para pressionar Israel por um cessar-fogo na Faixa de Gaza e para trazer urgentemente ajuda humanitária básica precisa para os palestinos lá, informa a ag^wncia noticiosa Wafa.

Durante uma reunião em Ramallah, Malki informou à sua colega alemã sobre as condições na Faixa de Gaza como resultado da guerra genocida em curso contra civis inocentes pelo quarto mês, a destruição de todos os elementos fundamentais da existência humana na Faixa e a sua transformação em um lugar inabitável.

Malki também abordou as violações contínuas e diárias cometidas pela ocupação e pelos colonos na Cisjordânia ocupada, incluindo Jerusalém Oriental, que incluem incursões em cidades, aldeias e campos de refugiados palestinianos, o assassinato de civis palestinianos e a escalada da construção colonial.

Ele expressou a sua rejeição de todas as propostas emitidas por algumas autoridades israelitas sobre a sua visão para o dia seguinte ao fim da guerra, sublinhando que em vez de falar sobre o dia seguinte, a prioridade agora deve centrar-se num cessar-fogo imediato, impedindo o deslocamento forçado de o povo palestino na Faixa de Gaza e introduzindo necessidades humanitárias na Faixa.

Ele também enfatizou a importância de apoiar a adesão plena do Estado da Palestina às Nações Unidas, o que levará à incorporação do Estado palestino nas fronteiras de 1967, com Jerusalém Oriental como sua capital, para alcançar a segurança e a estabilidade na região.

Por seu lado, a Ministra dos Negócios Estrangeiros alemã afirmou a posição clara e firme do seu país sobre a necessidade de proteger a população civil, afirmando que o seu sofrimento não pode continuar mais.

Ela sublinhou a necessidade de alcançar tréguas humanitárias e de criar um horizonte político claro que apoie a solução de dois Estados e estabeleça as bases para uma paz e segurança sustentáveis, observando que a Autoridade Nacional Palestiniana desempenha um papel fundamental e central como autoridade legítima no Ocidente Banco e Faixa de Gaza.

