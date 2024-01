Ministro das Relações Exteriores da Palestina pede sanções contra Israel e Netanyahu

Apoie o 247

NAÇÕES UNIDAS, 23 de Janeiro (Sputnik) - O Ministro das Relações Exteriores da Palestina, Riyad al-Maliki, pediu na terça-feira sanções contra Israel e seus líderes, incluindo o Primeiro-Ministro Benjamin Netanyahu, devido à operação militar em andamento na Faixa de Gaza.

"Devemos realmente buscar um processo de responsabilização. Se for necessário, por que não sanções, sabe? Pedimos que sanções sejam impostas a Israel e sanções sejam impostas a líderes individuais, começando pelo Primeiro-Ministro israelense Netanyahu", disse al-Maliki a repórteres nos bastidores da reunião do Conselho de Segurança da ONU, após um encontro com o Ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov.

Para que as hostilidades terminem, Israel deve mudar sua linha de política e parar de considerar os territórios palestinos como um lugar que pode invadir, atacar e destruir, acrescentou o principal diplomata palestino.

Al-Maliki também disse que ele e Lavrov não discutiram a possibilidade de a Rússia intermediar conversas intra-palestinas ou contatos diretos com Israel.

Em 7 de outubro, o movimento palestino Hamas lançou um grande ataque com foguetes contra Israel a partir da Faixa de Gaza, enquanto seus combatentes atravessavam a fronteira, atacando tanto bairros civis quanto bases militares.

Como resultado, mais de 1.200 pessoas em Israel foram mortas e cerca de 240 outras sequestradas. Israel lançou ataques retaliatórios, ordenou um bloqueio completo de Gaza e iniciou uma incursão terrestre no enclave palestino com o objetivo declarado de eliminar combatentes do Hamas e resgatar os reféns. Cerca de 25.500 pessoas foram mortas até agora na Faixa de Gaza como resultado dos ataques israelenses, disseram as autoridades locais.

Em 24 de novembro, o Catar intermediou um acordo entre Israel e o Hamas sobre uma trégua temporária e a troca de alguns dos prisioneiros e reféns, bem como a entrega de ajuda humanitária na Faixa de Gaza. O cessar-fogo foi prorrogado várias vezes e expirou em 1 de dezembro. Acredita-se que mais de 100 reféns ainda estejam sendo mantidos pelo Hamas em Gaza.

