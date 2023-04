Ministro das Relações Exteriores da Rússia diz que visita a Cuba foi frutífera

Apoie o 247

Prensa Latina — O Ministro das Relações Exteriores russo Sergey Lavrov descreveu sua visita a Cuba como frutífera após reuniões e negociações com altos funcionários da nação caribenha.

Durante declarações à imprensa na capital, o Ministro das Relações Exteriores mencionou os intercâmbios com o líder da Revolução Raúl Castro, o Presidente Miguel Díaz-Canel, e seu homólogo Bruno Rodríguez, e apontou a coincidência de sua chegada com as reuniões da Assembleia Nacional do Poder Popular (ANPP, Parlamento).

Neste sentido, Lavrov destacou a reeleição do presidente e de outros membros de seu governo pelos deputados e confirmou a ratificação dos acordos bilaterais assinados no ano passado, durante a visita de Díaz-Canel a Moscou.

O chefe da diplomacia da nação eurasiática aludiu às conversações sobre cooperação conjunta, antes da realização da Comissão Mista, a ser realizada em Havana, dentro de cerca de um mês, e notou o progresso feito sobre estas questões.

Ele também mencionou as medidas tomadas na colaboração entre Cuba e a União Econômica Eurásia, onde mantém o status de observador, e anunciou a participação do primeiro-ministro Manuel Marrero na reunião deste grupo regional em junho.

O funcionário também participará do Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo, que “abrirá novas perspectivas na esfera comercial”.

Na conversa com os líderes da maior das Antilhas, eles discutiram os laços culturais e educacionais, o contato entre as autoridades militares e policiais e a troca de experiências para garantir a segurança.

Em assuntos internacionais, reafirmaram sua solidariedade com Cuba em sua luta contra o bloqueio econômico, comercial e financeiro imposto pelos Estados Unidos “que, através de métodos sujos, sanções e chantagem, procura impor seu domínio”.

Coletivamente, disse ele, eles estão tentando contrariar estas ações e defender princípios justos, sobretudo na proteção da Carta das Nações Unidas (ONU) e da equidade soberana dos Estados.

