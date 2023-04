Ministro das Relações Exteriores de Taiwan diz que guerra com China pode prejudicar mais de 40% do comércio global

Apoie o 247

MOSCOU, 23 de abril (Sputnik) - Mais de 40% do comércio global será interrompido no caso de uma guerra em Taiwan, levando a consequências devastadoras para o mundo inteiro, disse o ministro das Relações Exteriores de Taiwan, Joseph Wu.



"A maioria dos países tem certeza de que essa [escalada] não acontecerá, pois seria um desastre não apenas para Taiwan, mas para a China e para o mundo inteiro. As consequências econômicas seriam enormes. Veja a localização de Taiwan - mais de 40% das mercadorias entregues em todo o mundo são enviadas através do estreito [de Taiwan]. Além disso, Taiwan produz mais de 60% dos chips do mundo e 90% dos semicondutores mais avançados. Uma guerra em Taiwan levaria a interrupções de mais de 40% do comércio global", disse o funcionário ao jornal espanhol ABC.



No caso de uma escalada em torno da ilha, uma Terceira Guerra Mundial pode estourar, acredita Wu.



A tensão em torno de Taiwan aumentou recentemente mais uma vez após a reunião da presidente taiwanesa, Tsai Ing-wen, com o presidente da Câmara de Representantes dos EUA, Kevin McCarthy, no início de abril. Pequim iniciou exercícios militares maciços de três dias perto da ilha, no que chamou de "alerta" para os separatistas taiwaneses e potências estrangeiras.



Taiwan é governado independentemente da China continental desde 1949. Pequim vê a ilha como sua província, enquanto Taiwan - um território com seu próprio governo eleito - afirma que é um país autônomo, mas não chega a declarar independência. Pequim se opõe a qualquer contato oficial de Estados estrangeiros com Taipei e considera indiscutível a soberania chinesa sobre a ilha.

