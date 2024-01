Ministro de extrema direita de Israel diz que considera exterminar o povo palestino com bomba atômica

Apoie o 247

247 - O ministro do Patrimônio de Israel, Amichai Eliyahu, renovou nesta quarta-feira (24) o seu apelo para atacar a Faixa de Gaza com uma bomba nuclear, informou o canal Al Quds.

O membro do governo de extrema direita Benjamin Netanyahu disse que "mesmo em Haia eles conhecem a minha posição... lançar uma 'bomba nuclear' na Faixa de Gaza é 'uma opção'".

continua após o anúncio

Em novembro, Eliyahu também disse que lançar uma “bomba nuclear” sobre Gaza é “uma opção”. O regime israelita lançou uma guerra genocida contra a Faixa de Gaza em 7 de outubro de 2023 com o objetivo declarado de eliminar o Hamas.

