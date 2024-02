Ministro de Finanças de Israel diz que rebaixamento de nota pela Moody's é politizado

Apoie o 247

JERUSALÉM (Reuters) - O Ministro das Finanças de Israel, Bezalel Smotrich, ignorou neste sábado (10) o rebaixamento da classificação de crédito de Israel pela Moody's, afirmando que a decisão não se baseava em um raciocínio econômico sólido e era equivalente a um "manifesto" pessimista.

"A economia israelense é forte em todos os aspectos. Ela é capaz de sustentar todos os esforços de guerra, na linha de frente e na frente doméstica, até que, com a ajuda de Deus, a vitória seja alcançada", disse ele em uma resposta à decisão publicada na sexta-feira.

Citando os riscos políticos e fiscais para Israel decorrentes do ataque genocida contra o povo palestino, em curso desde outubro, a Moody's cortou a classificação do país de "A1" para "A2", que está cinco níveis acima do grau de investimento, enquanto sua perspectiva de crédito foi de crédito foi mantida em negativa, o que significa que é possível um novo rebaixamento.

A agência disse que espera que o ônus da dívida de Israel seja "materialmente maior" do que o projetado antes do conflito e que os gastos com defesa sejam quase o dobro do nível de 2022 até o final deste ano em seu cenário básico.

