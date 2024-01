Ministro de Israel diz que Irã é 'alvo legítimo' dos ataques israelenses

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

Sputnik - O ministro da Economia de Israel, Nir Barkat, afirmou na quarta-feira (24) que o Irã se tornou um "alvo legítimo" para os ataques com mísseis de Israel, alegando apoio iraniano a movimentos armados que se opõem ao Estado israelense. .

Em entrevista ao The Telegraph, Barkat declarou também que a "recomendação é adotar a estratégia que o presidente [dos EUA] [John F.] Kennedy usou na crise dos mísseis cubanos".

continua após o anúncio

"O que ele basicamente disse então foi: um míssil de Cuba será respondido com um míssil para Moscou. E devemos garantir muito claramente que os iranianos entendam que não escaparão impunes ao usar representantes contra Israel."

Barkat sugeriu que Israel poderia continuar suas ações militares e abrir nova frente com o Líbano, mesmo com gastos militares diários superiores a 250 milhões de dólares (cerca de R$ 1,2 bilhão).

continua após o anúncio

Além disso, ele expressou a opinião de que a guerra em Gaza não foi travada "de forma suficientemente agressiva".

O ministro também anunciou a proibição de palestinos da Cisjordânia trabalharem em Israel, substituindo-os por mais de 250 mil trabalhadores estrangeiros.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: