Ministro do Interior da Ucrânia e vice-ministro morrem em queda de helicóptero na região de Kiev

A queda do helicóptero deixou pelo menos 18 mortos e 26 feridos edit

Apoie o 247

ICL

Sputnik - Nesta quarta-feira (18), o ministro do Interior da Ucrânia e o vice-ministro morreram em queda de helicóptero nos arredores de Kiev.

A queda do helicóptero deixou pelo menos 18 mortos e 26 feridos em Brovary, arredores de Kiev.

"Na manhã de hoje, 18 de janeiro, um helicóptero do Serviço de Emergência da Ucrânia caiu em Brovary. O ministro do Interior, o vice-ministro e o secretário de Estado morreram em decorrência do acidente", informou o chefe da polícia ucraniana, Igor Klimenko.

O Ministério do Interior da Ucrânia indicou várias causas possíveis da queda do helicóptero: avaria do equipamento, violação de regras de segurança e sabotagem.

Anteriormente, o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmitry Kuleba, informou que o helicóptero havia caído em Brovary, junto de um jardim de infância e de prédios residenciais.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.