Ministro israelense diz que 'não existem' palestinos

RT - Não existe história ou cultura palestina, nem povo palestino, afirmou o ministro das Finanças de Israel, Bezalel Smotrich. O ministro, encarregado da administração da Cisjordânia ocupada, fez comentários inflamados no domingo durante uma visita à França.

Smotrich estava falando em um evento memorial em homenagem a Jacques Kupfer, um proeminente sionista e ativista do partido de direita Likud, que morreu em 2021. O ministro fez seu discurso enquanto estava em um púlpito coberto com uma bandeira representando uma variação do nome -chamado mapa de 'Grande Israel' que parece incluir a Cisjordânia, Jerusalém Oriental, Gaza e Jordânia, imagens do evento, que foram amplamente compartilhadas online, mostram.

“Existe uma história ou cultura palestina? Não há nenhum. Não existe povo palestino”, afirmou o político, arrancando aplausos da plateia. "O povo palestino é uma invenção com menos de 100 anos", afirmou.

Smotrich, um colono na Cisjordânia ocupada, também afirmou ser um verdadeiro palestino, enquanto descrevia seu falecido avô como um “jerusalense da 13ª geração” e um “verdadeiro palestino”.

Os comentários polêmicos atraíram a ira das autoridades palestinas, que os condenaram como “racistas” e “extremistas”. O Ministério das Relações Exteriores da Palestina condenou a negação de Smotrich da existência dos palestinos, afirmando que tais declarações “promovem um ambiente que alimenta o extremismo judeu e o terrorismo contra nosso povo”.

Esta é a segunda grande controvérsia que Smotrich, conhecido por sua postura sionista linha-dura e repetidos comentários antipalestinos, iniciou este mês. No início do mês, o ministro pediu a “eliminação” da cidade palestina de Huwara, que viu tumultos de colonos israelenses após o tiroteio de dois colonos por um atirador palestino. O tumulto custou a vida de pelo menos um morador palestino de Huwara.

As observações receberam condenação generalizada, levando o ministro a voltar atrás e afirmar que “não quis dizer que a cidade de Huwara deveria ser exterminada”, mas que Israel deveria “agir de maneira direcionada contra terroristas e apoiadores do terrorismo”.

