Ministro israelense prega extermínio de cidade palestina

247 - O ministro das Finanças de Israel, o extremista sionista Bezalel Smotrich, pregou o extermínio da cidade palestina de Huwara, na Cisjordânia ocupada, onde terroristas israelenses cometeram pelo menos 300 ataques, incluindo tiroteios e incêndios criminosos.

“Acho que a vila de Huwara precisa ser exterminada”, disse o ministro, também responsável pela administração civil de Israel na Cisjordânia ocupada, em entrevista à mídia local. “Acho que o Estado de Israel deveria fazer isso, e não os cidadãos”, ressaltou.

Após a repercussão negativa da fala, Smotrich usou as redes sociais para negar que apoia o extermínio de palestinos.

“Para evitar dúvidas, em minhas palavras, eu não pretendia acabar com a vila de Hawara, mas apenas agir de maneira direcionada contra os terroristas e apoiadores do terrorismo dentro dela e cobrar um alto preço deles para restaurar a segurança dos moradores da região”, escreveu no Twitter.

