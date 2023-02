Ministro israelense pró-assentamentos adquire formalmente poderes na Cisjordânia

Um ministro do gabinete israelense de extrema-direita adquiriu formalmente responsabilidades sobre os assentamentos judeus na Cisjordânia edit

Apoie o 247

ICL

(Reuters) - Um ministro do gabinete israelense de extrema-direita adquiriu formalmente responsabilidades sobre os assentamentos judeus na Cisjordânia ocupada nesta quinta-feira, dizendo que isso inclui aproximar seu status legal ao das comunidades dentro de Israel.

O ministro das Finanças de Israel, Bezalel Smotrich, exerce um papel de supervisão dos colonos no Ministério da Defesa, como parte de seu acordo de coalizão com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, levando a um maior foco dos Estados Unidos nas políticas de Israel na Cisjordânia.

Uma declaração de 14 pontos emitida por Smotrich após ele concordar com uma divisão de funções com o ministro da Defesa, Yoav Gallant, inclui a afirmação de que "a legislação sobre todos os assuntos civis (de assentamentos) será alinhada com a lei israelense".

Quando pedido para elaborar a afirmação, um porta-voz de Smotrich disse: "A igual aplicação das leis relevantes --sobre trabalho, meio ambiente, etc.-- que são legisladas em Israel menor".

"Israel menor" é um termo utilizado por ultranacionalistas como Smotrich --ele próprio um colono-- que buscam a anexação da Cisjordânia, uma área bíblica e estratégica capturada durante uma guerra em 1967.

"Todos os assentamentos são ilegais e qualquer tentativa de Israel de legalizar ou anexar esses assentamentos é rejeitada e uma violação das resoluções internacionais", disse Nabil Abu Rudeineh, porta-voz do presidente palestino, Mahmoud Abbas.

Washington também tem instado Israel a não expandir os assentamentos, que a maioria das potências mundiais considera ilegais.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.