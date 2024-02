Ministro palestino das Relações Exteriores diz que situação é horrível na Faixa de Gaza

O chanceler do Estado Palestino fez uma conferência paralela à sessão do Conselho de Direitos Humanos da ONU edit

247 - O ministro das Relações Exteriores e Expatriados da Autoridade Nacional Palestina, Riyad Al-Maliki, vez uma apresentação sobre a situação no território palestino ocupado, incluindo Jerusalém, especialmente a guerra de genocídio contra o povo palestino na Faixa de Gaza, informa a agência noticiosa WAFA. .

Isto ocorreu durante um evento paralelo de alto nível realizado pelo Estado da Palestina à margem da 55ª sessão do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, em Genebra, na presença de muitos países de todos os grupos regionais.

Al-Maliki sublinhou que a situação atual na Faixa de Gaza é extremamente horrível, pois há 144 dias que Israel, a potência ocupante, tem como alvo civis palestinos, incluindo crianças e mulheres, com armas letais, destruindo edifícios residenciais e infra-estruturas, tendo como alvo hospitais, escolas e centros de abrigo, e destruindo sistematicamente o sector da saúde.

Ele acrescentou: “Enquanto isto acontece, a comunidade internacional está a observar”, sublinhando ao mesmo tempo que isto “não constitui apenas um fracasso do povo palestino, mas antes um fracasso de toda a humanidade”.

Al-Maliki destacou aos países participantes que o que está a acontecer em Gaza é uma mancha na consciência da humanidade, “em vez da comunidade internacional se revoltar contra esta brutalidade, o crime de Israel está a ser normalizado e justificado sob o nome de legítima defesa,” enfatizando que “todos que usam esse argumento contribuem para o genocídio”. Isto permite a Israel continuar o seu projeto colonial e a opressão do povo palestino.”

Al-Maliki apelou à comunidade internacional para que assuma as suas responsabilidades e exerça pressão para parar imediatamente a agressão.

Apelou ainda à necessidade de proporcionar proteção ao povo palestino e de garantir a entrada de ajuda humanitária na Faixa de Gaza.

Vários ministros árabes e das Relações Exteriores participaram do evento, liderado pelo Presidente do Comitê Ministerial Árabe-Islâmico, o Ministro das Relações Exteriores da Arábia Saudita, Faisal bin Farhan, e os ministros das Relações Exteriores da Indonésia, Bahrein, Egito, Irã, Kuwait e Finlândia, juntamente com ministros do Catar, dos Emirados e vice-ministros.

Os ministros participantes afirmaram a sua solidariedade para com o povo palestino face ao genocídio a que estão a ser submetidos, sublinhando o perigo da agressão israelita contra os direitos do povo palestiniano.

Expressaram também a sua condenação dos crimes da ocupação israelense contra o povo palestiniano, apelando à responsabilização de Israel pela prática de tais crimes.

