Ministro russo diz que não espera mudanças na política externa dos EUA com Biden

Sputnik - O governo de Joe Biden não deve reverter o curso da política externa do presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira (4) o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov.

"Tendo a concordar com alguns especialistas, especificamente aqueles que pensam que a próxima administração que será inaugurada em janeiro será basicamente forçada a dar continuidade à atual política externa", disse Lavrov durante a conferência virtual MED 2020.

A política doméstica de Biden se concentrará principalmente em lidar com as consequências da pandemia do coronavírus, que Lavrov descreveu como "sem precedentes", e restaurar a unidade nacional após a eleição extremamente polarizada de novembro.

"Claramente, cada administração tem que prestar atenção à profunda polarização do país quando 75 milhões de cidadãos votaram no presidente em exercício e aproximadamente a mesma quantidade em Joe Biden", disse o ministro russo.

Todos os principais meios de comunicação dos EUA projetaram Joe Biden como o vencedor da eleição há mais de três semanas, embora Trump ainda não tenha cedido, alegando irregularidades generalizadas no processo eleitoral. No entanto, o presidente concordou em permitir o início da transição enquanto os resultados estão sendo certificados oficialmente em quase todos os estados legalmente contestados pela campanha de Trump.

