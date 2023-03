Ministros da Defesa da Rússia e EUA falam por telefone após incidente com drone

Apoie o 247

247 - O Ministério da Defesa da Rússia informou que os ministros da Defesa da Rússia e dos Estados Unidos, Sergei Shoigu e Lloyd Austin, conversaram por telefone nesta quarta-feira (15) após aviões russos terem interceptado um drone americano sobre o Mar Negro.

"Em 15 de março, o ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, e o secretário de Defesa americano, Lloyd Austin, conversaram por telefone por iniciativa americana", declarou o ministério. Durante a conversa, Shoigu apontou que os voos dos drones estratégicos Global Hawk dos EUA perto da costa da Crimeia estavam criando as condições para uma escalada.

Desde a invasão da Ucrânia, o contato entre líderes militares dos EUA e da Rússia tem sido limitado.

O ministério destacou que a Rússia não está interessada em tal desenvolvimento de eventos, mas continuará respondendo de forma proporcional a todas as provocações. Além disso, a pasta enfatizou que grandes potências nucleares devem agir de forma responsável, incluindo a manutenção de canais de comunicação militar para discutir qualquer situação de crise.

Por sua vez, Austin afirmou em uma coletiva de imprensa no Pentágono que os EUA levam muito a sério qualquer potencial de escalada e, por isso, é importante manter as linhas de comunicação abertas. Ele destacou a importância de poder pegar o telefone e se comunicar, acreditando que isso ajudará a evitar cálculos equivocados no futuro.

Os drones estratégicos Global Hawk dos EUA voam regularmente no Mar Negro ao largo da costa sul da Crimeia. De acordo com o Flightradar24, desde o início da invasão, esses drones já realizaram mais de 110 voos ao largo da costa da Crimeia. Em média, nos últimos tempos, os drones dos EUA visitaram a região de 8 a 13 vezes por mês, realizando voos de reconhecimento com duração de até 10 horas.

