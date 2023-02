Ministros da França e Alemanha protestam contra subsídios dos EUA em viagem a Washington

Apoie o 247

WASHINGTON, 7 de fevereiro (Reuters) - Os ministros da Economia da França e da Alemanha encontraram disposição em Washington para se envolver com as preocupações da Europa sobre a Lei de Redução da Inflação dos EUA, mas surgiram com poucos detalhes das reuniões com altos funcionários na capital estadunidense.



As capitais europeias temem que a lei, projetada para proteger as empresas americanas do impacto dos aumentos de preços e subsidiar investimentos em novas tecnologias verdes, prejudique a competitividade de suas empresas no gigantesco mercado norte-americano.



O ministro da Economia da Alemanha, Robert Habeck, e seu colega francês, Bruno Le Maire, disseram após uma reunião com a secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, que concordaram que deveria haver transparência sobre os subsídios específicos para que a União Europeia pudesse responder, se necessário.



"É um processo, e em um processo você vai passo a passo", disse Le Maire a repórteres. Anteriormente, Habeck havia dito que não havia pressa em chegar a uma solução sobre a questão do acesso às principais matérias-primas.

A viagem simbólica da dupla responsável pelas duas maiores economias da Europa foi pensada para destacar a importância do assunto, acrescentou.



O que está em jogo é a competitividade da Europa em indústrias futuras, como veículos elétricos e fabricação de baterias, juntamente com o acesso às matérias-primas que os compõem.



Depois de reuniões com Yellen, a secretária de Comércio Gina Raimondo e funcionários da Casa Branca, Habeck e Le Maire surgiram com poucos detalhes além de promessas de serem claros sobre seus subsídios verdes concorrentes.



Embora as empresas canadenses e mexicanas possam se beneficiar de muitas das disposições da Lei de Redução da Inflação dos EUA, ela não ajuda os concorrentes europeus.



"Existe uma enorme disposição... Ambos os lados concordaram com a transparência total e vamos (criar) um grupo técnico para fazer essa transparência funcionar", disse Habeck.



"Você não pode ter uma concorrência justa se não houver total transparência no nível de subsídios públicos e créditos fiscais públicos concedidos a empresas privadas", acrescentou Le Maire.

Entre as conquistas da reunião, Habeck listou o compromisso de fazer com que o Conselho de Comércio e Tecnologia EUA-UE desenvolva padrões comuns para produtos verdes e um acordo para explorar a criação de um clube de "minerais críticos" para ajudar os dois lados do Atlântico a reduzir sua dependência da China em minerais para baterias.



Alguns legisladores dos EUA dizem que abrir os créditos fiscais da lei para rivais europeus diminuiria as vantagens competitivas que eles confeririam às empresas americanas e limitaria os investimentos dos EUA.

