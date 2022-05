Ministros das Relações Exteriores da União Europeia discutem 6º pacote de sanções contra a Rússia

A reunião conta com a presença do ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmitry Kuleba, disse um funcionário da UE edit

TASS - Os ministros das Relações Exteriores de 27 países da Unioão Europeia (UE) vão discutir nesta segunda-feira (16) sobre a situação na Ucrânia, com a participação do ministro ucraniano das Relações Exteriores, Dmitry Kuleba.

De acordo com o representante da UE, os ministros "se concentrarão no apoio contínuo à Ucrânia, nos laços diplomáticos, no trabalho contínuo em um plano de ação para superar as consequências globais e combater a manipulação de informações estrangeiras". A ministra canadense das Relações Exteriores, Melanie Joly, também participará da discussão.

Os ministros das Relações Exteriores da UE também devem discutir a situação em torno do sexto pacote de sanções contra a Rússia, que Bruxelas não consegue aprovar há quase duas semanas devido à inclusão do embargo às importações de petróleo russo. Não é esperada uma decisão sobre o assunto, mas um diplomata europeu expressou confiança de que as discussões sobre o próximo pacote de sanções terminarão com um "bom resultado".

Questionado pelos jornalistas se existe a possibilidade de dividir o sexto pacote de sanções em duas partes, o representante da UE disse que a decisão cabe aos países da UE. Ele manifestou a esperança de que o pacote seja aprovado na íntegra.

O sexto pacote de sanções contra a Rússia proposto pela Comissão Europeia inclui um projeto de embargo de petróleo, que ainda não foi implementado. Propõe-se a proibição da importação de petróleo bruto e produtos petrolíferos da Rússia seis meses após a entrada em vigor do pacote - a partir de 2023. A CE propôs permitir que a Hungria e a Eslováquia comprem petróleo russo até o final de 2024. De acordo com fontes, a Comissão Europeia já teve que suavizar algumas de suas propostas sobre o momento da introdução, parâmetros e possíveis exceções ao embargo petrolífero.

A Hungria se opõe ao embargo do petróleo com o apoio de vários outros países que acreditam que os danos dessa medida serão catastróficos para a Europa.

No início desta semana, o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orban, disse que a proibição do fornecimento de petróleo russo seria igual a uma bomba atômica atingindo a economia do país. Segundo ele, esta ainda é uma "linha vermelha" para Budapeste. O governo húngaro explicou repetidamente que a única grande refinaria de petróleo do Danúbio no país é tecnologicamente orientada para que pelo menos 65% do petróleo bruto venha da Rússia. Zsolt Hernadi, CEO da empresa MOL que administra esta empresa, observou que seriam necessários dois a quatro anos e várias centenas de milhões de dólares para reestruturar o processo de produção e mudar para outras matérias-primas (com teor de enxofre, densidade etc.) . No entanto, a MOL foi recentemente forçada a elaborar tal cenário.

