Ministros do G20 pedem urgência para fortalecer o multilateralismo e garantir cadeia de fornecimento de alimentos

Xinhua - Os ministros das Relações Exteriores do Grupo dos 20 (G20) pediram na sexta-feira a urgência de fortalecer o multilateralismo e garantir que a cadeia global de fornecimento de alimentos seja restaurada.



Ocupando a presidência rotativa do G20, a Indonésia sediou a reunião de dois dias dos ministros das Relações Exteriores, que serviu como um fórum para discutir os esforços de recuperação global, na ilha balneária de Bali.



O ministro das Relações Exteriores da Indonésia, Retno Marsudi, disse em uma entrevista coletiva após a reunião que os participantes concordaram que o multiculturalismo continua sendo a melhor maneira de resolver os desafios globais e que há uma necessidade urgente de fortalecer o multiculturalismo.



A vontade política e a colaboração global são fundamentais para garantir que o multilateralismo seja cumprido, disse ela, acrescentando que o multilateralismo beneficia todos os países.



A principal diplomata da Indonésia disse que todos os participantes estão preocupados com a alta dos preços de alimentos e energia e reiterou que a atual crise, incluindo questões relacionadas à acessibilidade e sustentabilidade continuarão a dificultar a recuperação global.



Ela disse que os países em desenvolvimento serão os mais afetados, particularmente os países de baixa renda e os pequenos países insulares em desenvolvimento.



Portanto, há uma urgência em abordar a interrupção global da cadeia de suprimentos de alimentos, disse a ministra.



A reunião de ministros das Relações Exteriores do G20 deste ano tem como tema "Construindo juntos um mundo mais pacífico, estável e próspero".

