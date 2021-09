Ministros do governo Alberto Fernández renunciam após derrota eleitoral nas primárias

Ao todo, cinco ministros colocaram seus cargos à disposição do presidente, Alberto Fernández, informa o Clarín edit

247 - O ministro do Interior da Argentina, Eduardo de Pedro, ofereceu nesta quarta-feira (15) sua renúncia ao presidente, Alberto Fernández, após a derrota eleitoral do governo nas eleições primárias legislativas no domingo (12).

O jornal local Clarín confirma ainda pedidos de demissão dos ministros Martín Soria (Justiça), Roberto Salvarezza (Ciência e Tecnologia), Juan Cabandié (Meio Ambiente) e Tristán Bauer (Cultura).

Carta de Wado de Pedro, poniendo su renuncia a disposición del Ministerio del Interior. pic.twitter.com/e8ZV3MYHRt PUBLICIDADE September 15, 2021

"Sinto-me motivado a colocar à sua disposição a minha renúncia ao cargo de Ministro do Interior da Nação com o qual me sinto honrado desde 10 de dezembro de 2019", diz a carta enviada por Eduardo de Pedro a Fernández.

Os ministros que fazem o movimento de saída do governo são ligados à vice-presidente, Cristina Kirchner. Outros membos de segundo escalão da gestão nacional também podem desembarcar do governo.

A coligação governista "Frente de Todos" foi duramente derrotada no domingo nas primárias, que são vistas como um indicador confiável de como a eleição de meio de mandato correrá.

