Minsk reserva-se ao direito de resposta mais séria às medidas da Polônia, diz Belarus

Sputnik - Desde o começo do mês, após Varsóvia anunciar que fecharia sem data para voltar uma das principais fronteiras entre os dois países, Minsk vem alertando para o impacto que a medida está causando na vida das pessoas e que dará resposta ao ato.

Nesta sexta-feira (17), o governo belarusso afirmou que não desconsiderará quaisquer medidas destrutivas tomadas pela Polônia, e se reserva ao direito de tomar medidas retaliatórias mais sérias..

O Ministério das Relações Exteriores do país informou que havia convocado o encarregado de negócios da Polônia no país. O diplomata foi informado sobre a resposta do lado belarusso à decisão unilateral do governo polonês de fechar o tráfego no posto de controle de Bobrowniki do lado polonês.

"Belarus não planeja iniciar a piora das condições de vida e fazer negócios com seus próprios cidadãos ou vizinhos. No entanto, quaisquer medidas destrutivas do governo polonês não serão ignoradas, a esse respeito, reservamo-nos o direito de levar mais a sério retaliatórias para proteger os interesses nacionais", diz o comunicado.

O governo de Aleksandr Lukashenko mais uma vez exorta o governo polonês a "pensar antes de tomar decisões responsáveis ​​que afetam a vida das pessoas e aproveitar a prontidão do lado bielorrusso para um diálogo mutuamente respeitoso", acrescentou.

No dia 9 de fevereiro, a Polônia, através de seu ministro do Interior Mariusz Kaminski, anunciou que fecharia uma importante passagem de fronteira Bobrowniki, que fica a mais de 200 km a nordeste de Varsóvia, e é um dos principais pontos de passagem entre os dois países.

