Missão da agência de energia atômica chega à Ucrânia para inspecionar maior usina nuclear da Europa

Sputnik - A equipe da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) chegou à Ucrânia nesta terça-feira (30). Chefiada pelo diretor-geral Rafael Grossi, a missão vai inspecionar a central nuclear de Zaporozhie, a maior da Europa. A previsão é que a inspeção da equipe se estenda até 3 de setembro.

A Organização das Nações Unidas (ONU) está fornecendo a logística e a segurança necessárias durante a missão, segundo declarou Stéphane Dujarric, porta-voz do secretário-geral.

"Eles cruzarão a linha de frente [do conflito], presumo que em veículos. Nós, da Secretaria da ONU, estamos prestando assistência com logística e segurança. Quando e onde eles cruzarão a linha de frente — isso é algo para a AIEA compartilhar com você", afirmou Dujarric.

As partes que controlam as áreas em que a missão da AIEA será realizada também são responsáveis ​​pela segurança da equipe, acrescentou Dujarric.

A usina nuclear, localizada na margem esquerda do rio Dniepre, perto de Energodar, é a maior da Europa em número de unidades e produção.

Durante a operação militar especial da Rússia na Ucrânia, a central e áreas vizinhas ficaram sob controle das forças russas.

Energodar, aldeias vizinhas e a própria usina foram recentemente alvo de intensos bombardeios por forças ucranianas, levantando preocupações internacionais sobre um possível desastre nuclear.

