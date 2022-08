Missão Permanente da China na ONU condena interferência nos assuntos internos do país

A nota da Missão Permanente da China na ONU reitera que existe somente uma China no mundo edit

Rádio Internacional da China - A Missão Permanente da China nas Nações Unidas emitiu uma nota nesta terça-feira (23) condenando a alegada “declaração conjunta” sobre a situação no Estreito de Taiwan, publicada por representantes de alguns países nas Nações Unidas.

A publicação por parte de um número muito pequeno de países, incluindo Belize, Suazilândia, Guatemala, São Vicente e Granadinas, critica infundadamente os atos legítimos da China para defender a soberania nacional e a integridade territorial. Sobre isso, a parte chinesa expressa firme oposição e veemente condenação.

A nota da Missão Permanente da China na ONU reitera que existe somente uma China no mundo, Taiwan é parte inalienável do território chinês, e o governo da República Popular da China é o único governo legítimo que representa todo o país. Tudo isso foi confirmado claramente na Resolução No. 2758 da Assembleia Geral da ONU aprovada em 1971.

Segundo a nota da parte chinesa, as medidas tomadas pela China, incluindo exercícios militares normais no mar e no espaço aéreo em torno da ilha de Taiwan da China, são uma resposta necessária à visita da presidente da Câmara dos Representantes dos EUA, Nancy Pelosi, à ilha chinesa de Taiwan e à provocação deliberada de forças externas.

Taiwan nunca foi um país, existe apenas uma China e ambos os lados do Estreito pertencem à mesma nação. Este é o status quo da questão de Taiwan desde os tempos antigos até o presente.

A nota da Missão Permanente da China na ONU enfatiza que a posição do governo e do povo chinês sobre a questão de Taiwan é sempre a mesma. Salvaguardar resolutamente a soberania nacional e a integridade territorial é a firme vontade dos mais de 1,4 bilhão de chineses, e realizar a reunificação completa da pátria é a aspiração comum e o dever sagrado de todo o povo chinês.

