Mísseis direcionados à embaixada dos EUA no Iraque atingem Bagdá

247 - Mísseis direcionados contra a embaixada dos Estados Unidos no Iraque atingiram um complexo residencial dentro da Zona Verde, danificando edifícios e carros, mas sem causar vítimas, disse um comunicado militar. Sirenes soaram no complexo da embaixada dentro da zona, que abriga prédios do governo e missões estrangeiras.

Um sistema antimísseis desviou um dos mísseis, disse um oficial de segurança cujo escritório fica dentro da Zona Verde.Nenhuma vítima foi relatada, disseram as fontes, informa o UOL.

Autoridades norte-americanas culpam milícias apoiadas pelo Irã por ataques regulares com mísseis contra instalações dos EUA no Iraque, incluindo perto da embaixada em Bagdá. Nenhum grupo apoiado pelo Irã assumiu a responsabilidade de imediato.

Os Estados Unidos, que estão retirando gradualmente seus 5.000 soldados do Iraque, ameaçaram fechar sua embaixada a menos que o governo iraquiano controle as milícias iranianas.

